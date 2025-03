Dayitalianews.com - Matteo Salvini attacca l’Europa: “Von der Leyen e Macron non rappresentano la nostra visione”

Nuova presa di posizione del vicepremier e ministro dei Trasporti, che torna a criticare aspramente l’Unione Europea dopo un acceso confronto a distanza con il ministro degli Esteri Antonio Tajani.“Quella di von dernon è laEuropa. La Lega ha le idee chiare: l’Italia deve essere il ponte tra Ue e Stati Uniti perché il vero nemico per le aziende italiane oggi non è Trump ma le folli imposizioni di Bruxelles”, scrivein un post su Facebook.Il leader della Lega ribadisce così le divisioni all’interno della maggioranza sulla questione del riarmo europeo. Nel post,ha allegato un video in cuila presidente della Commissione Europea Ursula von der, definendola “una tedesca che fa gli interessi dei tedeschi” e aggiungendo: “Seè rappresentata dalla von dere da, allora è morta e finita”.