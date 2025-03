Thesocialpost.it - Matteo morto a 24 anni in Thailandia, i risultati dell’autopsia: cosa gli è successo

Babici, un giovane triestino di soli 24, potrebbe esserea causa di un avvelenamento. Il suo corpo senza vita è stato trovato in una stanza d’albergo nel centro di Bangkok, in. L’autopsia sul cadavere non ancora rimpatriato in Italia ha sollevato l’ipotesi che la causa della morte possa essere legata al consumo di una sostanza tossica, sebbene non si escluda anche un malore di natura naturale. La notizia è stata riportata oggi dal quotidiano Il Piccolo, che ha citato le dichiarazioni dell’avvocato Gian Domenico Primo, legale della famiglia.Nel frattempo, i genitori distanno prendendo in considerazione la possibilità di richiedere una seconda autopsia, con la nomina di un medico legale di fiducia. Il ragazzo si trovava inper studiare la muay thai, la boxe thailandese.