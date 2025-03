Iodonna.it - «Matilde mi ha insegnato più di mille vittorie»

Leggi su Iodonna.it

«Un anno conmi hapiù di». Federica Pellegrini non usa giri di parole per raccontare i suoi primi 15 mesi da mamma. Il 3 gennaio 2024 è nata la primogenita, frutto dell’amore con il marito Matteo Giunta. E, facendo il punto sulla sua nuova vita da mamma, la Divina non ha dubbi: «La mia priorità in questo momento è mia figlia, tra dieci anni chissà» ha detto al settimanale Chi. Federica Pellegrini: «Il pancione? Bello, ma ora voglio riprendermi il mio corpo» X Leggi anche › Federica Pellegrini, la prima foto in piscina con la figliaFederica Pellegrini: i miei primi 15 mesi da mammaDopo la nascita della sua bimba la campionessa si divide tra il ruolo di mamma e gli impegni professionale.