Masters 1000 Miami | favola Mensik vince il titolo battendo Djokovic in finale

Niente vittoria numero 100 per Novak: a prendersi la corona neldi2025 è Jakub. Il torneo dadel 19enne ceco si chiude con un trionfo straordinario dopo due ore di battaglia in due set terminati al tiebreak: 7-6(4) 7-6(4) il risultato. La serata è stata condizionata pesantemente dal maltempo, che ha costretto a un rinvio della partita di circa sei ore. Al ritorno, le condizioni erano chiaramente ancora insidiose, molto umide, manon ha vacillato un secondo adattandosi al meglio e imponendo la sconfitta al campione serbo.così il suo primoin carriera, mentre per Nole sarebbe stato il 41esimo.RISULTATI E ACCOPPIAMENTINovak– Foto Photo by Alberto E. Tamargo/Sipa USA, la cronaca diAl ritorno in campo c’è molta incertezza sulle condizioni ambientali in cui dovranno giocare i due tennisti.