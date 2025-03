It.insideover.com - Massacro a Gaza, Quirico: “Nel mondo senza regole vige la legge del più forte”

Prima della proiezione del film No Other Land che quest’anno ha vinto l’Oscar come miglior documentario, un film indipendente prodotto da un collettivo israeliano-palestinese che nelle scorse settimane ha ottenuto recensioni entusiaste e importanti riconoscimenti InsideOver dialoga con Domenico, invitato al cinema Nazionale a Torino per una introduzione:Cosa ne pensi di questa situazione che sconvolge qualsiasi essere umano dotato di cuore, amore e sensibilità?Ma questa tragedia sconvolge davvero tutto il genere umano? Non mi pare che l’opinione pubblica faccia pressione sui governi perchè impediscano che Israele continui nella sua rappresaglia nei confronti di Hamas e del popolo palestinese. Non mi sembra ci sia un moto universale per bloccare questa tragedia tranne qualche movimento nelle università.