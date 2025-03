Lanazione.it - Massa-Carrara: 13 milioni di fondi FSC per bonifiche e salute

La provincia dipuò contare su 13di euro diFSC, cifra eccezionale se rapportata ai 56complessivi per il Nord Italia, Lazio compreso. È una dotazione significativa, frutto del nostro lavoro al Governo, ma non sufficiente a coprire tutte le necessità del territorio". Così il deputato apuano della Lega, Andrea Barabotti (nella foto). Con risorse limitate era indispensabile fare scelte oculate, privilegiando la destinazione deilà dove le progettazioni sono avanzate e gli interventi realizzabili. Non avrebbe avuto senso spargere promesse vuote, sottraendo risorse a investimenti suche possono tradursi in risultati tangibili. La storia recente ci insegna cosa succede quando manca la concretezza: idel precedente Accordo di Programma sono andati persi per inerzia amministrativa, e alcune voci di quell’accordo non tenevano conto delle reali esigenze economiche.