Marquez choc | prima fugge poi cade E vince Bagnaia | Video

Cose da. Marc. Ad Austin, nel Gran Premio del Texas di MotoGp, fa tutto lo spagnolo che regala la vittoria insperata all'italiano Pecco. Il torinese torna al trionfo, il primo sul circuito americano, precedendo sul podio Alex, fratello di Marc e nuovo leader del Mondiale, e l'altro italiano Fabio Di Giannantonio. Una gara "folle" al Cota, a cominciare dalla partenza col cambio di moto (da bagnato ad asciutto) e lo start ritardato. La corsa diè cominciata sul velluto: un secondo di vantaggio guadagnato in meno di un giro sul fratello Alex. Due secondi a metà corsa su, nel frattempo passato in seconda posizione. Poi al nono giro, l'errore incredibile. Marc ha tagliato il cordolo della curva quattro, ancora bagnato per la pioggia cadutadella gara ("una follia", ha commentalo Di Giannatonio), è scivolato lungo insieme alla moto fuori pista.