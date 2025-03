Inter-news.it - Marotta: «Voglio essere ricordato non solo come manager di calcio»

parla con orgoglio dopo aver ritirato il premio Fede, carità e speranza. Il presidente dell’Inter si è espresso in questo modo.ORGOGLIO – Beppeentusiasta dopo il premio ricevuto: «Vi ringrazio e ricevo questo Premio con grande soddisfazione perché non è un riconoscimento classico. Forse la mia presenza stona rispetto a quella che è la finalità del Premio: nel mio piccolononperstato per tanti anni undi squadre importanti, ma anche perché credo di aver fatto qualcosa nel sociale. Ho ricevuto moltopersona nella vita e ritengo che sia doveroso alla mia età restituire in parte quello che ho ricevuto. Mi adopero continuamente attraverso la nostra Società per aiutare le persone più fragili: lo sport è un veicolo concreto in questo senso, perché rappresenta un contenitore di forti emozioni che in alcuni casi funge ancheterapia».