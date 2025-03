Marine Le Pen | Una sentenza politica

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.20Le Pen è intervenuta solo in serata. Intervistata in diretta da Tf1, ha parlato senza mezzi termini di "". "Credo che lo stato di diritto sia stato totalmente violato", ha aggiunto l' esponente del Rassemblement National. Le Pen ha parlato anche di un "giorno funesto per la democrazia". Poi ha escluso la possibilità di appellarsi al potere di grazia del Capo dello Stato. Ma "Non mi ritirerò dalla vita" ha detto.