Ilprimatonazionale.it - Marine Le Pen “ineleggibile”: i tribunali sono gli ultimi soviet

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 31 mar – La sentenza del tribunale di Parigi che ha condannatoLe Pen a quattro anni di carcere (di cui due con braccialetto elettronico), una multa di 100.000 euro e cinque anni di ineleggibilità rappresenta un punto di svolta inquietante per la politica francese e, più in generale, per l’Europa intera. L’esclusione della leader del Rassemblement National dalle presidenziali del 2027 non è solo un colpo durissimo per la destra francese, ma solleva interrogativi più ampi sullo stato di salute della democrazia.Le Pen: le accuse e il processoIl verdetto si inserisce nel caso degli assistenti parlamentari del Front National, un procedimento che dura da anni e che ha portato alla condanna di diversi esponenti del partito, tra cui l’ex compagno di Le Pen, Louis Aliot, e alla confisca di fondi per oltre un milione di euro.