Marine Le Pen giudicata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici | rischia il carcere e l’ineleggibilità

Il tribunale di Parigi ha giudicatoLe Pen, leader del partito di estrema destra Rassemblement National, e altri otto eurodeputati a lei vicini, colpevoli dididel Parlamento Europeo. A novembre, la procura aveva chiesto che la politica fosse condannata a cinque anni di reclusione, di cui tre con pena sospesa, alper un lustro e al pagamento di una multa di trecentomila euro. Le pene definitive, però, non sono ancora state comunicate.I giudici hanno riconosciuto colpevoli anche dodici persone assunte come assistenti parlamentari. In quanto membri dell’istituzione, percepivano dal Parlamento Europeo lo stipendio ma, di fatto, lavoravano per il partito in Francia, generando un conflitto d’interessi. Ieuropei che, fra il 2004 e il 2016, sarebbero stati usati in modo improprio, si aggirerebbero intorno ai 2,9 milioni di euro.