Secoloditalia.it - Marine Le Pen estromessa dalla corsa all’Eliseo, FdI: “Sconfitta dello Stato di diritto”. Bardella invita a una mobilitazione

Leggi su Secoloditalia.it

Le Pen ha lasciato il Tribunale di Parigi prima ancora della lettura della sentenza che l’ha condannata alla ineleggibilità per 5 anni con esecuzione immediata dopo essere stata riconosciuta colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici. La condanna è a 4 anni di reclusione, di cui due agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, con una multa di 100.000 euro. Un terremoto giudiziario destinato a cambiare il destino delle presidenziali del 2027 alle quali la leader -già più volte candidata- non potrà partecipare.. Il tribunale di Parigi ha condannato lei e altri otto eurodeputati per appropriazione indebita di fondi pubblici Ue. La notizia piomba come un tornato sulla politica francese e non solo.Una spallata giudiziaria aLe PenUna spallata giudiziaria.