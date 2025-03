Linkiesta.it - Marine Le Pen è stata condannata per appropriazione indebita

Le Pen èperdi fondi pubblici del Parlamento europeo. Il tribunale di Parigi l’ha giudicata colpevole con altri otto eurodeputati del suo partito, il Rassemblement National. Anche dodici assistenti processati insieme a Le Pen e gli altri otto eurodeputati sono stati giudicati colpevoli di ricettazione.Le pene non sono ancora state comunicate, ma lo scorso novembre la procura aveva chiesto per Le Pen una condanna a cinque anni di carcere, di cui tre con pena sospesa, il pagamento di una multa di trecentomila euro e l’ineleggibilità per cinque anni. Quest’ultimo punto, in particolare, le impedirebbe di candidarsi alle elezioni presidenziali francesi previste per il 2027.Il caso su cui si è pronunciato il tribunale riguarda il periodo in cui Le Pen èeuroparlamentare, cioè tra il 2004 e il 2017.