Marine Le Pen dichiarata colpevole per appropriazione indebita di fondi pubblici Ue | è ineleggibile

Le Pen e diversi esponenti del partito sono stati riconosciuti colpevoli di aver dirottatoeuropei destinati agli assistenti parlamentari per scopi politici. La vicenda riguarda una frode da quasi tre milioni di euro all'Eurocamera: Le Pen avrebbe finanziato assistenti parlamentari europei che tra il 2004 e il 2016 in realtà lavoravano per il partito in Francia. La Procura ha chiesto l'ineleggibilità di 5 anni con esecuzione provvisoria (applicabile immediatamente), oltre a 2 anni di carcere e 300mila euro di multa.