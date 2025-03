Liberoquotidiano.it - Marine Le Pen dichiarata colpevole: la politica in tribunale

Ildi Parigi ha dichiaratoLe Pen e altri 8 eurodeputati colpevoli di appropriazione indebita di fondi pubblici. La condanna comporta automaticamente una pena di ineleggibilità per la leader del Rassemblement national. Ilnon ha ancora reso noto se l'ineleggibilità sarà con “esecuzione provvisoria” e quindi immediata. Le Pen e altri funzionari del partito erano accusati di aver utilizzato denaro destinato agli assistenti parlamentari dell'Unione Europea per pagare invece il personale che lavorava per il partito.