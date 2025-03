Lapresse.it - Marine Le Pen dichiarata colpevole di appropriazione indebita fondi pubblici

Il tribunale di Parigi ha dichiarato la leader del Rassemblement National,Le Pen, insieme ad altri otto eurodeputati,didi. La condanna – spiegano i media francesi – comporta automaticamente una pena di ineleggibilità. Il tribunale non ha ancora reso noto se l’ineleggibilità sarà con “esecuzione provvisoria” e quindi immediata. Le Pen e altri funzionari del partito erano accusati di aver utilizzato denaro destinato agli assistenti parlamentari dell’Unione Europea per pagare invece il personale che lavorava per il partito. BREAKING: A French court foundLe Pen guilty in an embezzlement case but didn’t immediately say what her sentence might be and how it might impact the far-right leader’s political future. https://t.co/3HA2NmWl7n— The Associated Press (@AP) March 31, 2025 Danno complessivo stimato in 2,9 milioniI dodici assistenti processati insieme a loro sono stati giudicati colpevoli di ricettazione.