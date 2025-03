Unlimitednews.it - Marine Le Pen dichiarata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La leader del Front NationalLe Pen e altri 8 eurodeputati sono stati giudicati colpevoli didinel caso che ha visto al centro alcuni assistenti parlamentari del Front National.L’accusa principale per gli imputati era di aver utilizzato idestinati agli assistenti parlamentari dell’Unione europea per pagare il personale impiegato dalla forza politica.Secondo quanto riferisce l’emittente “Bfmtv”, i 12 assistenti processati insieme ai deputati sono stati giudicati colpevoli anche di ricettazione. Il tribunale ha stimato che i danni totali ammontino a 2,9 milioni di euro, in quanto il Parlamento europeo “si è fatto carico di persone che in realtà lavoravano per il partito di estrema destra”.Le Pen è stata condannata all’ineleggibilità con esecuzione immediata.