Ilfoglio.it - Marine Le Pen condannata per frode: non potrà candidarsi all'Eliseo nel 2027

Leggi su Ilfoglio.it

Parigi. La madrina del sovranismo francese e capogruppo dei deputati del Rassemblement national (Rn),Le Pen, è stataassieme ad altri otto eurodeputati Rn per appropriazione indebita di fondi pubblici nell’ambito dell’affaire degli assistenti parlamentari europei a Strasburgo. L’accusa, a novembre, aveva chiesto cinque anni di carcere, di cui tre con la condizionale, e l’ineleggibilità con “esecuzione immediata”, ossia senza attendere i successivi gradi di giudizio. La sentenza emessa questa mattina dal Tribunale di Parigi ha confermato l’ineleggibilità con “esecuzione immediata” per Le Pen, che, anche in caso di ricorso, nonde facto presentarsi alle elezioni presidenziali del. La misura ha una “funzione punitiva e necessaria”, ha giustificato la presidente del Tribunale, Bénédicte de Perthuis.