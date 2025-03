Thesocialpost.it - Marine Le Pen condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici con altri otto eurodeputati

Leggi su Thesocialpost.it

Il tribunale di Parigi ha emesso oggi una sentenza controLe Pen e, condannati perdi. Sebbene le condanne non siano ancora state rese pubbliche, le implicazioni legali e politiche di questa decisione sono significative. Il rischio per gli accusati è di cinque anni di reclusione, di cui tre con la condizionale, una multa di 300 mila euro e soprattutto cinque anni di ineleggibilità, con esecuzione immediata.Leggi anche: Gioia e Ginevra, cugine morte insieme in un incidente stradale:la mammaQuesta sentenza riguarda il processo per gli impieghi fittizi al Parlamento europeo, in cuiLe Pen è accusata di aver utilizzatodestinati a pagare gli assistenti parlamentari europei del suo partito, il Rassemblement national (ex Front national), per finanziare invece il lavoro di assistenti che operavano in Francia.