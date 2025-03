Ilfattoquotidiano.it - Marine Le Pen condannata, ecco le accuse contro la leader del Rassemblement National

Una sentenza che non ha niente a che fare con i principi portati avanti dagli imputati, ha precisato la presidente del tribunale penale francese, Bénédicte de Perthuis. Una decisione puramente politica, hanno ribattuto gli alleati diLe Pen. La condanna delladi, colpevole insieme ad altri eurodeputati del suo partito e assistenti parlamentari di appropriazione indebita di fondi Ue, divide la politica europea. Ma l’inchiesta della procura francese ha portato a galla quello che i giudici hanno definito “un sistema” per pagare con soldi europei finti assistenti parlamentari in Ue che, invece, svolgevano attività per il partito a livello nazionale.I fondi impropriamente utilizzati per pagare i collaboratori servivano, ha stabilito il tribunale, per pagare funzionari del suo partito francese invece di finanziare assistenti parlamentari tra il 2004 e il 2016.