Marine Le Pen condannata Bardella lancia mobilitazione ‘popolare e pacifica’

Sui social Jordanhato una "popolare e pacifica" in Francia a sostegno diLe Pen, dopo la sua condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici. "La condanna con esecuzione provvisoria diLe Pen, che le impedisce di candidarsi nel 2027, è uno scandalo democratico", scrive, riferendosi alle prossime elezioni presidenziali, "dimostriamo loro che la volontà del popolo è più forte". Il Rassemblement National ha quindito una petizione dal nome 'Salviamo la democrazia, sosteniamo!'.