Marine Le Pen colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici condannata all’ineleggibilità

Non potrà candidarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2027Le Pen,all’ineggibilità assieme a otto eurodeputati di Rn dal tribunale di Parigi. I giudici hanno ritenutoLe Pen e gli altri otto eurodeputati perdi. Le condanne però non sono ancora state rese note. L’accusa aveva chiesto che la leader del Rassemblement National fossea cinque anni di reclusione, di cui tre con la condizionale, e a 300mila euro di multa. E in particolare a cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato.I giudici: «2,9 milioni di euro sottratti al Parlamento Ue»Il caso era emerso già nel 2014, quando il Parlamento europeo aveva segnalato dei sospetti impieghi fittizi da parte del Front national (ora Rassemblement).