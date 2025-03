Marine Le Pen colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici a rischio la candidatura alle Presidenziali

Leggi su Open.online

Il tribunale di Parigi ha condannatoLe Pen e altri otto eurodeputati perdi. Le condanne però non sono ancora state rese note. L’accusa aveva chiesto che la leader del Rassemblement National fosse condannata a cinque anni di reclusione, di cui tre con la condizionale. E in particolare a cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato. La condanna all’ineleggibilità impedirebbe aLe Pen di correre per le elezioni2027. In aggiornamentoL'articoloLe Pendidi, alaproviene da Open.