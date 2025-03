Inter-news.it - Marianella: «Inter, tre obiettivi che sono più un aiuto che un limite»

L’vince contro l’Udinese andando in sofferenza nei minuti finali. Massimosottolinea la forza dell’nonostante la squadra non abbia espresso sempre, il massimo del suo potenziale.TRE– L’continua la lotta serrata con il Napoli per la conquista dello scudetto. Contro l’Udinese, i campioni d’Italia ottengono necessari a tenere il Napoli distante 3 punti. Su Sky Massimosi esprime così sul potenziale dei nerazzurri: «L’non è mai stata credo al 100% per un lungo periodo. Ma l’80 o il 90% di questa, basta per essere la più forte squadra in Italia e una delle squadre più forti d’Europa. Hanno un sistema, hanno un’identità, hanno dei cambi sistematici ed anche un grande portiere, insieme ad un grande allenatore. L’è una squadra forte.