Ilgiorno.it - Margherita Zanatta, tutti pazzi per il Disagio Club: “Problemi e insicurezze, la nostra imperfezione ci rende unici”

Milano, 31 marzo 2025 – “Un refugium peccatorum dove possiamo trovarci per ascoltare e raccontare storie sorpnti, fare domande e supportarci. Rigorosamente senza filtri”. È questo il Live Podcast ‘’ appena lanciato su YouTube da, speaker radiofonica, presentatrice, attrice e indimenticabile protagonista di un’edizione del Grande Fratello. “Non dobbiamo avere paura di mostrarci per quello che siamo tra. Basta guardare quello che non abbiamo e ricordarci di quello che abbiamo ottenuto. Stop alle vite perfette e patinate, è lache ci. Perchéviviamo momenti più o meno complicati, ma è il modo in cui li affrontiamo che fa la differenza”. E lei lo sa bene, perché dopo un ‘burn out’ durato mesi, è fiorita una nuova