Marcolin | Inter e Napoli hanno avuto due valori aggiunti questi!

Dario Marcolin si esprime sulle vittorie di Inter e Napoli, rispettivamente contro Udinese e Milan. Le parole dell'ex giocatore.

Dario Marcolin, così come Massimo Ambrosini, ha commentato su DAZN il successo dell'Inter contro l'Udinese. Le sue parole riferendosi anche al Napoli, che ha vinto col Milan: «Oggi l'Inter con due gol di due giocatori che non sono titolari, questo è un plus che ha rispetto al Napoli. Ma nella squadra di Antonio Conte stanno rientrando giocatori importanti. Thuram? Cresciuto nell'autostima e nella posizione. Oggi più Thuram determinante di Lautaro Martinez nell'attacco nerazzurro. Talmente forte che la squadra si affida alla sua personalità e alla sua forza. Due valori aggiunti per nerazzurri e partenopei oggi sono stati i portieri».