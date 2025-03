Arezzonotizie.it - Marco Baragli di nuovo sulla scena internazionale

Leggi su Arezzonotizie.it

Il 29 maggioconcerto in Inghilterra con il Maestro di Cappella Peter Shepherd, evento che ha trovato spazio anche sugli autorevoli “The Times” e “The New Times”. In programma musiche di Pergolesi, Sibelius, Elgar e Donizetti. Dopo aver incantato Buckingham Palace nel concerto per.