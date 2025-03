Palermotoday.it - Marciapiede fortemente dissestato in via Franz Liszt all'angolo con via Principe di Paternò

Leggi su Palermotoday.it

Marciapiediin via, all'con viadi, in prossimità delle strisce pedonali e del semaforo. In particolare, la pavimentazione delrisultadissestata, con numerose buche e irregolarità che costituiscono un serio rischio per la.