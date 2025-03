Anteprima24.it - Marcianise, protocollo d’intesa per lo sviluppo territoriale coi comuni limitrofi

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune diha ufficialmente sottoscritto in data 24 marzo 2025 un importantefinalizzato alloe alla valorizzazione del contestolocale. L’accordo, siglato con il coinvolgimento deidi Capodrise, Macerata Campania, Portico di Caserta, Recale e San Marco Evangelista, mira a promuovere interventi infrastrutturali e progettualità innovative per il potenziamento delle attività produttive e dei servizi alla cittadinanza.L’incontro per la firma delha visto la partecipazione dei Sindaci e dei Comandanti delle Polizie Municipali deicoinvolti, sottolineando l’importanza della collaborazione intercomunale per affrontare le sfidee promuovere unoarmonico del territorio.In attuazione delil Comune di, in qualità di capofila, ha presentato domanda di finanziamento in risposta all’Avviso della Regione Campania, citato nel documento