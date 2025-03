Internews24.com - Marchegiani esalta Sommer: «Gli scudetti si vincono anche in questo modo»

L'ex portiere e opinionista Luca Marchegiani si è espresso sul momento dell'Inter e sulla grande prestazione di Yann Sommer in Inter Udinese

Luca Marchegiani si è espresso a Sky Sport, le dichiarazioni dell'ex portiere dopo Inter Udinese, l'elogio a Sommer - «Gli scudetti si vincono con questi episodi, specie dopo il tiro di Lucca, Sommer ha fatto una parata straordinaria. Primo tempo l'Inter ha fatto bene, hanno segnato le due alternative, sembrava che tutto tornasse, ma la difficoltà di gestione degli ultimi minuti qualche domanda a Inzaghi la deve far fare»

DIMARCO – «Mi sorprende sempre per il tempismo con cui si inserisce e per la lucidità nelle giocate. Anche quando gli avversari lo aspettano, riesce comunque a trovare spazio e a mettere palloni perfetti. Il primo assist è tecnicamente molto difficile, ma lui lo rende semplice»