Marche, la Regione celebra il pittore Carlo Maratti a 400anni dalla nascita

In occasione dei 400 anni, lapromuove la conoscenza della figura e dell’opera del, riconosciuto tra i marchigiani illustri. All’artista, nato a Camerano (Ancona) il 15 maggio del 1625, è dedicata la proposta di legge approvataCommissione affari istituzionali-cultura, presieduta da Renzo Marinelli (Lega), vicepresidente Marta Ruggeri (M5s).La proposta di leggeRelatori del provvedimento, a iniziativa del gruppo FdI, sono i consiglieri regionali Andrea Assenti, subentrato aCiccioli, e Romano Carancini (Pd)., conosciuto anche come ‘il Maratta’, è stato uno dei protagonisti del barocco italiano. Sebbene abbia trascorso gran parte della sua vita a Roma, il legame con la terra di origine non si è mai interrotto, come testimoniano le molte opere presenti in chiese, palazzi e pinacoteche delle