Lapresse.it - Marche, bilancio positivo per la prima edizione del forum sul benessere InLife

Si è chiusa con grande successo l’diInternational Quality Life. Ascoli e leper quattro giorni sono state protagoniste del primomondiale sulla qualità della vita. L’evento ha saputo mettere al centro il tema in un’ottica interdisciplinare, affrontando argomenti fondamentali che spaziano dalla sanità al welfare aziendale, dall’educazione alla sostenibilità fino al turismo esperienziale.Il prestigioso Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno ha accolto scienziati, ricercatori, intellettuali, policy maker e altri esperti internazionali che si sono confrontati su studi ed esperienze concrete (best practice) per offrire alla collettività soluzioni immediatamente applicabili per migliorare la qualità della vita umana, nel rispetto degli equilibri con l’ecosistema, ed iniziare ad attuare un modello di sviluppo incentrato sulla prevenzione e non solo sulla reazione.