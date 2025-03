Oasport.it - Marc Marquez si cosparge il capo di cenere ad Austin: “Ho sbagliato io”. E sul caos pre-gara rivela…

Leggi su Oasport.it

Un epilogo amaro perad(USA), terza tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Lo spagnolo, a segno nelle qualifiche e nella Sprint Race, ha commesso un errore in percorrenza dello Snake nel GP ed è finito a terra senza conseguenze gravi sul fisico, ma importanti sulla Ducati. L’iberico, pur risalendo in moto, non è stato in grado di chiudere la.Per questa ragione, dopo aver spadroneggiato,si trova a prendere atto del primo stop stagionale in uno dei suoi “feudi”. La contemporanea vittoria di Francesco Bagnaia e il secondo posto di Alexhanno proiettato quest’ultimo al comando della graduatoria, con 11 punti di margine sul fratello e 12 su Pecco.“Eccesso di confidenza? No, ho fatto bene tutto quello che era più difficile, ma la vita è così. Ieri non ero a Super, oggi non sono scemo.