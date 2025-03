Formiche.net - Mangiare per salvare il Führer. Ciccotti racconta “Le assaggiatrici”

La maggioranza del pubblico, inclusi gli studenti universitari che affrontano l’esame di Storia contemporanea, dovrebbero vedere Le(2025) di Silvio Soldini, tratto dall’omonimo romanzo, Premio Campiello (che non ho letto, e me ne scuso con l’autrice) di Rosella Postorino. La storia, ispirata a fatti veri, tratta di un gruppo di giovani donne tedesche, “in salute”, sequestrate alle loro famiglie, per due volte al giorno, e costrette ail cibo cucinato per Adolf Hitler – potrebbe esser avvelenato in cucina o tramite gli ingredienti -, quando questi, tra il 1943 e il 1944, ripara sovente nell’est della Germania (Prussia orientale), nel bunker denominato «Tana del Lupo».Essendo il tema delicato, si rischiava un film troppo ‘saggistico’, la produzione ha affidato la sceneggiatura, oltre che alla presenza di Postorino, anche a quella di Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia e dello stesso regista Soldini.