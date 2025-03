Sololaroma.it - Mangiante sul post Ranieri, da Sarri ad Allegri: “Pioli davanti a tutti”

Il presente rimane la cosa più importante per la Roma, e risulta essere anche piuttosto bello da vivere. Contro il Lecce è arrivata la settima vittoria consecutiva in campionato, e il sogno Champions League è più vivo che mai, ma ora arriva il bello. 8 gare una più importante e difficile dell’altra, da affrontare con rispetto ma consapevolezza di vere le carte in regola per fare l’impresa. Si partirà dalla Juventus, sfida che vedrà Dovbyk e Vlahovic a confronto, ma come si fa a non volgere lo sguardo al? Il tema è caldo e lo sarà sempre di più, e novità giungono direttamente da Angelo, inviato di Sky Sport intervenuto a Radio Manà Manà Sport: “Perè tutto fermo, non ci sono stati contatti. In questo momentolo metterei“. L’attuale allenatore dell’Al-Nassr può liberarsi dal club attraverso una clausola sul proprio contratto, ha tanta voglia di Serie A e gode dell’apprezzamento di, cosa che lo pone come scelta valida per la panchina della Roma del futuro.