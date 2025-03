Unlimitednews.it - Mandato di arresto internazionale, il leader dei serbi di Bosnia Dodik si rifugia a Mosca

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Ildeidi, Milorad, ricercato dalla giustizia del suo Paese per attentati all’ordine costituzionale, si èto acome reso da lui stesso in un video pubblicato su X. “Sono arrivato a. Inizio ogni mia visita qui con una visita alla Tomba del Milite Ignoto per rendere omaggio ai 28 milioni di russi caduti nella Seconda Guerra Mondiale”. Quattro giorni fa i giudici hanno richiesto nei suoiconfronti undi.– foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo