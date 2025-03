Sport.quotidiano.net - Mamma mia che Forte, il Trissino s’inchina. I rossoblù puntellano il secondo posto

dei marmi 7DEI MARMI: Gnata, Ambrosio, Ipinazar P., Ipinazar F., Torner, Rossi, Borgo. All. De Gerone.: Zampoli, Garcia Santos, Garcia Mallea, Gavioli, Mendez, Malagoli, Cocco, Morais, Fantozzi. All. Martini. Arbitri: Eccelsi-Galoppi. Marcatori: 2’ pt Mendez, 7’ pt Ipinazar F., 9’ pt Torner, 10’ pt Morais, 13’ pt Malagoli, 22’ Rossi; 4’ st Mendez, 5’ st Ambrosio, 8’ st Borgo, 13’ st Ambrosio, 24’ Torner.DEI MARMI – È sempre più difficile, ma al tempo stesso gratificante, trovare termini con cui definire La Canniccia Motor Club. Difficile non usare i superlativi quando si batte la capolista, meritando, e ciò è avvenuto per la seconda volta in stagione. Useremo, quindi, il termine grandioso per cercare di analizzare lo straordinario 7-4marmino alla corazzata