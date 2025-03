Thesocialpost.it - Maltempo in arrivo martedì 1 aprile: allerta arancione e gialla in diverse regioni del Centro-Sud

Leggi su Thesocialpost.it

in Abruzzo e SiciliaLa Protezione Civile ha diramato un’per la giornata diin Abruzzo e Sicilia, a causa di una circolazione depressionaria che porterà precipitazioni diffuse, in particolare sulla fascia adriatica centrale e sui settori settentrionali e orientali dell’isola.Previste piogge e temporali anche intensi, con venti forti nord-orientali e raffiche di burrasca su Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana, con mareggiate lungo le coste esposte.Zone con moderata criticità per rischio temporali:Sicilia: Nord-Orientale (versante tirrenico e isole Eolie), Nord-Orientale (versante ionico)Zone con moderata criticità per rischio idrogeologico:Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del SangroSicilia: Nord-Orientale (versante tirrenico e isole Eolie), Nord-Orientale (versante ionico)Scuole chiuse in Sicilia: i Comuni interessatiA causa dell’, in alcuni Comuni siciliani le scuole resteranno chiuse.