"Malinconia, lontana da casa mia!": l'incontro promosso da Lux (ci sarà anche Frassica)

“Quando uno ride, vede un po' la sua anima”. Parola di Roberto Benigni, uno degli attori più amati di sempre. Premio Oscar. La risata è un atto intimo e profondo, che rivela e rafforza la nostra connessione con la spiritualità, questo è il tema dell'dal titolo: “damia!”, organizzato da Lux Vide, Pastorale Universitaria e Università Luiss, che si terrà alle 18 del 1° Aprile all'università LUISS di Roma. L'vedrà come protagonisti Don Fabio Rosini e Ninointrodotto dal nostro CEO Luca Bernabei e moderato da Giovanni Scifoni. Data la caratura degli ospiti e l'assoluta attualità del tema, abbiamo deciso di trasmettere l'evento in streaming per condividerlo con tutta la fantastica community Lux. Potrete seguire la diretta collegandovi a questo link: socialtv.