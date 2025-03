Quotidiano.net - Ma su cosa i partiti dell'opposizione possono trovarsi d'accordo?

Firenze, 31 marzo 2025 – Carlo Calenda su Beppe Conte (e il super bonus) dice cose giuste, ma quello che dice è anche il motivo per cui Giorgia Meloni governerà a lungo. La presidente del Consiglio può infatti permettersi di andare ovunque, anche a parlare al congresso di Azione, senza provocare reazioni clamorose nella sua maggioranza, dove pure non mancano i problemi. Vedi il rapporto sempre più teso con la Lega. Per l’però le cose sono diverse.