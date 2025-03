Donnapop.it - Ma Giulia Stabile è rifatta? La foto dello “scandalo” fa scoppiare il gossip: ecco com’è oggi

Leggi su Donnapop.it

è una delle giovani stelle della televisione italiana, nota per la sua incredibile carriera nel mondo della danza. Dopo aver vinto Amici nel 2020, è diventata un volto molto amato dal pubblico, apparendo come ballerina professionista nello stesso programma e come conduttrice a Tu si que vales.La sua popolarità sui social, con 1.6 milioni di follower su Instagram, l’ha catapultata nel mondo delle sponsorizzazioni, rendendola un’influencer di successo. Tuttavia, con la fama arriva anche la curiosità del pubblico, che spesso non risparmia commenti e supposizioni su ogni aspetto della vita di, compreso il suo aspetto fisico.? Scoppia la polemicaNegli ultimi giorni, sono state sollevate delle voci su un possibile ritocco estetico di, in particolare riguardo al suo aspetto fisico.