Lutto nella televisione italiana | addio Paola Motta giornalista di primo piano

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo del giornalismo italiano piange la scomparsa di, stimata cronista politica e volto storico di Sky Tg24. La, conosciuta per la sua competenza, il rigore e la passione con cui raccontava la politica, lascia un vuoto profondoredazione del canale all-news di Sky Italia, dove lavorava sin dalla sua nascita nel 2003.Nata a Merano, in Alto Adige,ha iniziato il suo percorso professionale da giovanissima. Dopo un’esperienza come stagista al Corriere della Sera, si è formata come praticanteredazione de L’informazione, in un periodo cruciale per la politica: gli anni della discesa in campo di Silvio Berlusconi. La sua carriera è poi proseguita con il quotidiano Alto Adige di Bolzano, dove ha seguito da vicino le dinamiche politiche del nordest italiano, dimostrando fin da subito una profonda conoscenza del territorio e una straordinaria capacità di analisi.