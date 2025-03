Ilrestodelcarlino.it - L’urlo del corteo per la libertà. Seimila persone con fiori e bandiere: "Fuori i fascisti da Reggio Emilia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Risposta forte, numerosa e compatta:é antifascista. Lo hanno testimoniato e urlato a gran voce in tantissimi, cittadini e cittadine – circain totale –, che ieri pomeriggio hanno preso parte alche ha percorso le vie del centro città fino ad arrivare in piazza Martiri del 7 Luglio. Nutritissima anche la presenza dei politici reggiani, dal sindaco in carrozzina alla testa del, agli assessori e consiglieri del Comune di, presenti anche tutti i sindaci della Provincia, il presidente della Provincia, i consiglieri e assessori regionali reggiani, la parlamentare reggiana Ilenia Malavasi e Andrea Rossi. E si è notata l’assenza di Graziano Delrio, oltre a quella dei Cinque Stelle (presente solo una bandiera). "Io sono antifascista e una frase che va detta e precisata sempre" la scandisce l’attrice Elisa Lollo, la prima a parlare dal palco, leggendo testi di Michela Murgia, Umberto Eco e Primo Levi.