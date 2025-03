Ilgiorno.it - Lupo avvistato nella notte a Ossago Lodigiano: "Ci ha visti ed è scappato"

Leggi su Ilgiorno.it

(Lodi), 31 marzo 2025- Sempre più lupi vicini alle case, l’ultimo avvistamento viene segnalato a. Due lavoratori di San Colombano, che alle 3 dellatra domenica 30 marzo e lunedì 31 marzo 2025 percorrevano in auto le strade diper iniziare il turno, si sono imbattuti in un. L’esemplare, probabilmente in cerca di cibo, ma in buone condizioni, si trovava nei campi, poco lontano dalla cascina Bertoline. Vagava da solo e alla vista dell’automobile dei due lavoratori, si è fermato a bordo del fossato che stava attraversando. Salvo poi, compreso di essere osservato, scappare a grande velocità e sparire verso altri campi più distanti. Ad oggi, in provincia di Lodi, i lupi non hanno mai fatto male all’uomo. I grandi carnivori in Lombardia: quali sono aumentati.