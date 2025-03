Ilfoglio.it - L'università sotto esame

Publichiamo il discorso di Ernesto Galli della Loggia pronunciato in un’aula del Senato nel corso di un incontro promosso dal ministro Anna Maria Bernini, dedicato alla revisione delle norme che regolano l’attuale funzionamento dell’. Una riflessione sulle norme che regolano la vita dell’, a cui questo incontro è dedicato, richiede che prima si risponda a una domanda: qual è l’idea diche vogliamo realizzare? E a che cosa vogliamo che essa serva? Allora dirò subito l’idea diche è la mia, e che costituirà la falsariga di tutto quanto sto per dire. E’ l’idea dell’come un’istituzione inseparabile dall’interesse pubblico e che dunque guarda con sospetto all’ingresso nel suo recinto di un interesse diverso, come ad esempio quello del profitto.