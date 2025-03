L’università di Roma Tor Vergata con OneSight EssilorLuxottica in aiuto alla vista in periferia

Leggi su .com

(Adnkronos) – L'università e il policlinico Tordiaderisconotappa speciale delle Giornate della– progetto di salute visiva targato Fondazione– che prevede, fino al 16 aprile, l'instzione della prima clinica oculistica del programma per il Santo Giubileo 2025, nel quartiere periferico di Tor Bella Monaca, in via .L'articolodiTorconininproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da FazioMeteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivoCda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda +30-45%Pechino Express 2024 al via: coppie concorrenti in gara tra Vietnam, Laos e Sri LankaElezioni Sardegna, tribunali al lavoro per spoglio e verifiche: “Servirà ancora tempo”Bufera per post su Balzerani, Di Cesare: “Sconcertata, rimosso perché frainteso”