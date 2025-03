L’università di Roma Tor Vergata con OneSight EssilorLuxottica in aiuto alla vista in periferia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'università e il policlinico Tordiaderisconotappa speciale delle Giornate della– progetto di salute visiva targato Fondazione– che prevede, fino al 16 aprile, l'instzione della prima clinica oculistica del programma per il Santo Giubileo 2025, nel quartiere periferico di Tor Bella Monaca, in via .