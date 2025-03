Internews24.com - Luis Henrique Inter, l’interesse dei nerazzurri è reale! Il Marsiglia fissa il prezzo ma occhio all’inserimento di quella big europea

di Redazione, ililper l’attaccante brasiliano: ifanno sul serioNelle ultime ore l’ha mostrato un forteesse per, talentuoso esterno offensivo del. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club francese hato ila 30 milioni di euro, ma i buoni rapporti tra le due società potrebbero facilitare una trattativa. L’opzione di inserire una contropartita tecnica potrebbe rendere l’affare ancora più allettante per entrambe le parti. Tuttavia, l’non è sola in questa corsa; anche il Bayern Monaco ha messo gli occhi su, aumentando la competizione per il giocatore. Le qualità tecniche e la versatilità di, che può agire su entrambe le fasce, lo rendono un obiettivo ambito per molti club europei.