Ilfattoquotidiano.it - “L’Ucraina pronta alle elezioni dopo il cessate il fuoco definitivo”: i piani di Zelensky secondo l’Economist

Una volta entrato in vigore uniltotale,voterà. A scriverlo ècui il presidente Volodymirha dato istruzioni per avviare i preparativi per lequesta estate,la tregua definitiva.ha presieduto una riunione dedicata a questo la scorsa settimana lasciando intendere,le fonti citate dal settimanale, di voler procedere velocemente per lasciare poco tempo all’opposizione di organizzarsi e non lasciare spazio a un disgregamento dell’unità nazionale. Ieri Donald Trump ha minacciato l’introduzione di dazi contro la Russia e i Paesi che acquistano petrolio dalla Russia se entro un mese non sarà entrato in vigore ilil. Entro il prossimo 5 maggio la Verkhovna Rada, il parlamento di Kiev, dovrà votare se estendere o meno la legge marziale introdotta subitol’inizio dell’invasione della Russia, visto che non possono svolgersi in Ucrainacon la legge marziale in vigore.