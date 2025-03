Ilrestodelcarlino.it - Lube, Perugia all’orizzonte. Inizia la settimana più dura

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lache aprirà il mese di aprile e inaugura, per la, la serie di semifinale playoff Scudetto contro i campioni d’Italia di. La Sir, in virtù del secondo posto in regular season (ha finito a pari punti con Trento, ma è stata beffata dai set) godrà del fattore campo sui biancorossi terzi con 11 punti in meno, pertanto giocherà in casa gara1, gara3 e l’eventuale gara5. Da oggi i supporters dellapossono attivarsi per reperire i biglietti ed essere al PalaBarton sabato alle 20.30 per quello che sarà il primo atto dell’ennesimo duello contro gli umbri. I ticket dovranno essere richiesti al referente Giuseppe Cozzi per via telefonica (non saranno presi in considerazione messaggi) al numero 340 8609198 fino a mercoledì, dalle 16 alle 19.30 e non oltre. Una volta in regola con le prenotazioni, i tifosi avranno a disposizione due finestre per ritirare i biglietti, ovvero nel pomeriggio di venerdì e nella mattinata di sabato presso il punto allestito da Giuseppe Cozzi nell’androne dell’Eurosuole Forum.